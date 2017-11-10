Неймар: «У меня нет никаких разногласий с Эмери. Слухи о конфликте делают мне больно»
Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал слухи о том, что у него конфликт с главным тренером команды Унаи Эмери.
«У меня нет никаких разногласий ни с Эдинсоном Кавани, ни с главным тренером Унаи Эмери. Мне все нравится в Париже.
Все эти слухи делают мне больно. Я прошу остановить их распространение. Ложь раздражает меня больше всего.
Если я сам не расскажу всю правду, люди будут верить в написанную ложь. Я намерен побеждать с «ПСЖ» и сборной Бразилии», – заявил Неймар.
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