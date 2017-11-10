Неймар: «У меня нет никаких разногласий с Эмери. Слухи о конфликте делают мне больно»

Нападающий «ПСЖ» прокомментировал слухи о том, что у него конфликт с главным тренером команды Унаи Эмери.

«У меня нет никаких разногласий ни с , ни с главным тренером Унаи Эмери. Мне все нравится в Париже.

Все эти слухи делают мне больно. Я прошу остановить их распространение. Ложь раздражает меня больше всего.

Если я сам не расскажу всю правду, люди будут верить в написанную ложь. Я намерен побеждать с и сборной Бразилии», – заявил Неймар.

Вижу кучу плохих новостей о Неймаре. Он и правда ужасен?