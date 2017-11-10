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    Неймар: «У меня нет никаких разногласий с Эмери. Слухи о конфликте делают мне больно»

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани сборная Бразилии лига 1 Франция Неймар Унаи Эмери

    Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал слухи о том, что у него конфликт с главным тренером команды Унаи Эмери.

    «У меня нет никаких разногласий ни с Эдинсоном Кавани, ни с главным тренером Унаи Эмери. Мне все нравится в Париже.

    Все эти слухи делают мне больно. Я прошу остановить их распространение. Ложь раздражает меня больше всего.

    Если я сам не расскажу всю правду, люди будут верить в написанную ложь. Я намерен побеждать с «ПСЖ» и сборной Бразилии», – заявил Неймар.

    Вижу кучу плохих новостей о Неймаре. Он и правда ужасен?

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