Непомнящий о договорных матчах: «Нальчик оказался должен и сыграл с «Томью» вничью»

Бывший главный тренер «Томи» поделился мыслями о договорных матчах.

– Одной из задач, когда я пришел в , было покончить с договорными матчами, я беседовал об этом с президентом, с гендиректором.

– То есть до этого в Томске были договорные матчи?

– Во всяком случае шлейф о том, что это было, до меня донесся. Я об этом четко поговорил с ребятами в первую неделю моего пребывания.

У нас были тяжелые условия, по 5-6 месяцев не платили зарплату. Ребятам предлагали, и на следующий день они сообщали об этом мне.

Я на собрании говорил: «Ребята, поступило предложение, мы его отвергаем». Все, вопросов нет.

– Была ничья с Нальчиком...

– Предварительно, до того, когда-то что-то там было, и Нальчик оказался нам должен. Не мы Нальчику, а Нальчик нам должен.

Мы с Юрой Красножаном встретились. Я говорю: «Юр, ну что, давай будем играть…». «Валерий Кузьмич, давайте!». Но игроки все знали и сыграли вничью.

– Обычно победы расписывают.

– А там ничья была. Во всяком случае я никогда не помню, чтобы кто-то должен был… В Китае у меня были такие моменты. В первый год, когда я работал, там в трех играх мне пришлось делать замены тройные сразу.

– Когда понимали, что футболисты сдают матч?

– Да.

– Какая лига самая грязная по договорным матчам?

– В первой лиге тогда эти проблемы были.

– В первой российской лиге?

– Да, – рассказал Непомнящий.

Единственный раз при Непомнящем «Томь» и нальчикский «Спартак» сыграли вничью в ноябре 2008 года. Тогда оба клуба остались в премьер-лиге.