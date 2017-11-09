Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Непомнящий о договорных матчах: «Нальчик оказался должен и сыграл с «Томью» вничью»

    Теги Спартак Нальчик Юрий Красножан премьер-лига Россия ФНЛ Томь Валерий Непомнящий высшая лига Китай договорные матчи

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мыслями о договорных матчах.

    – Одной из задач, когда я пришел в «Томь», было покончить с договорными матчами, я беседовал об этом с президентом, с гендиректором.

    – То есть до этого в Томске были договорные матчи?

    – Во всяком случае шлейф о том, что это было, до меня донесся. Я об этом четко поговорил с ребятами в первую неделю моего пребывания.

    У нас были тяжелые условия, по 5-6 месяцев не платили зарплату. Ребятам предлагали, и на следующий день они сообщали об этом мне.

    Я на собрании говорил: «Ребята, поступило предложение, мы его отвергаем». Все, вопросов нет.

    – Была ничья с Нальчиком...

    – Предварительно, до того, когда-то что-то там было, и Нальчик оказался нам должен. Не мы Нальчику, а Нальчик нам должен.

    Мы с Юрой Красножаном встретились. Я говорю: «Юр, ну что, давай будем играть…». «Валерий Кузьмич, давайте!». Но игроки все знали и сыграли вничью.

    – Обычно победы расписывают.

    – А там ничья была. Во всяком случае я никогда не помню, чтобы кто-то должен был… В Китае у меня были такие моменты. В первый год, когда я работал, там в трех играх мне пришлось делать замены тройные сразу.

    – Когда понимали, что футболисты сдают матч?

    – Да.

    – Какая лига самая грязная по договорным матчам?

    – В первой лиге тогда эти проблемы были.

    – В первой российской лиге?

    – Да, – рассказал Непомнящий.

    Единственный раз при Непомнящем «Томь» и нальчикский «Спартак» сыграли вничью в ноябре 2008 года. Тогда оба клуба остались в премьер-лиге.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться