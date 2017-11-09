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    Акинфеев о ЧМ-2018: «Пришел черед нашему народу порадоваться, как в 2008 году»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия сборная России болельщики ЧМ-2018

    Капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от ЧМ-2018.

    «Хочется действительно приносить радость и чтобы люди всегда жили в празднике.

    Понятно, что это не всегда получится, но, думаю, пришел черед нашего народа, чтобы они действительно порадовались, как это было в 2008 году.

    Футбол создан для народа, и футболист играет не только для себя. Мы всегда благодарны нашему народу», – сказал вратарь в эфире Первого канала.

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