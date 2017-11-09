Акинфеев о ЧМ-2018: «Пришел черед нашему народу порадоваться, как в 2008 году»

Капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от .

«Хочется действительно приносить радость и чтобы люди всегда жили в празднике.

Понятно, что это не всегда получится, но, думаю, пришел черед нашего народа, чтобы они действительно порадовались, как это было в 2008 году.

Футбол создан для народа, и футболист играет не только для себя. Мы всегда благодарны нашему народу», – сказал вратарь в эфире Первого канала.