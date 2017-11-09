Серхио Рамос: «Подписал бы Неймара в «Реал» без всяких сомнений»

Капитан Серхио Рамос поделился своим мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» в мадридский клуб.

«Мне нравится играть рядом с лучшими футболистами, и Неймар — один из таких, я надеюсь. Переход Неймара в «Реал»? Нам бы пришлось обсудить его отсутствие в день рождения его сестры (смеется).

Неймару проще попасть к нам через , чем прямо из «Барселоны». Я бы подписал его без всяких сомнений. Он тот, кто решает исход матча. Я уже открыл ему дверь, если он захочет прийти в декабре», – сказал Рамос в эфире радиостанции Cadena SER.