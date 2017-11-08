Основной субподрядчик стадиона в Самаре к ЧМ-2018 подал иск о хищении 2 млрд рублей

Компания «Татдорстрой», основной субподрядчик строительства стадиона «Самара Арена» к , обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств в размере порядка 2 миллиардов рублей.

О действиях «Татдорстроя» сообщили в пресс-службе генерального подрядчика строительства ПСО «Казань».

Компания «Татдорстрой» обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела против генерального директора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича по факту хищения денежных средств.

«Стальмонтаж-Электросталь» получила от основного субподрядчика строительства стадиона компании «Татдорстрой» свыше 2,6 миллиарда рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллиона рублей. «Татдорстрой» напрямую заплатил поставщику металлоконструкций, что подтверждают платежные документы.

Мы предполагаем, что компания «Стальмонтаж-Электросталь» специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе «Самара Арена», уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками.

Компания «Стальмонтаж-Электросталь» сорвала сроки выполнения работ по монтажу основных металлоконструкций. Генподрядчику пришлось привлекать дополнительные силы, чтобы войти в график.

В настоящее время на стадионе ведется отделка внутренних помещений стадиона и благоустройство территории вокруг», – сообщили в пресс-службе ПСО «Казань».

Сейчас строительные работы ведутся по скорректированному графику, они должны завершиться в декабре 2017 года. Планируется, что «Самара Арена» примет матчи чемпионата мира 2018 года.

Самара-2017. Город за год до чемпионата мира

Как выглядит «Самара Арена» в ноябре