Виктор Гончаренко: «Нужно делать какие-то изменения, чтобы в ЦСКА безболезненно прошла смена поколений»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о болельщиках команды.

О назначении главным тренером

Слуцкий сказал, что ему нужен новый вызов. Оставил команду в очень хорошем состоянии. Сейчас нужно делать какие-то изменения, чтобы в ЦСКА безболезненно прошла смена поколений.

О БАТЭ

Дебют в группе Лиги чемпионов? Матч БАТЭ против «Реала» на «Сантьяго-Бернабеу» в 2008 году – это незабываемо. Нельзя сказать, что это какой-то небольшой этап карьеры. Это большой этап, яркий и запоминающийся.

О болельщиках

Понимаешь, что в ЦСКА есть огромная армия болельщиков, которая не даст работать спустя рукава. Дома, если играешь плохо, раздается гул, который сразу чувствуешь. Находишься под постоянным давлением. Нужно быть готовым с этим справляться, – сказал Гончаренко.