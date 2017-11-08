Виктор Гончаренко: «Нужно делать какие-то изменения, чтобы в ЦСКА безболезненно прошла смена поколений»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о болельщиках команды.
О назначении главным тренером
Слуцкий сказал, что ему нужен новый вызов. Оставил команду в очень хорошем состоянии. Сейчас нужно делать какие-то изменения, чтобы в ЦСКА безболезненно прошла смена поколений.
О БАТЭ
Дебют в группе Лиги чемпионов? Матч БАТЭ против «Реала» на «Сантьяго-Бернабеу» в 2008 году – это незабываемо. Нельзя сказать, что это какой-то небольшой этап карьеры. Это большой этап, яркий и запоминающийся.
О болельщиках
Понимаешь, что в ЦСКА есть огромная армия болельщиков, которая не даст работать спустя рукава. Дома, если играешь плохо, раздается гул, который сразу чувствуешь. Находишься под постоянным давлением. Нужно быть готовым с этим справляться, – сказал Гончаренко.
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