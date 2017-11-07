Робби Роджерс завершил карьеру. Он первым из спортсменов высших лиг Америки признался в гомосексуальности
Бывший полузащитник сборной США Робби Роджерс объявил о завершении карьеры.
В феврале 2013 года он первым из спортсменов высших профессиональных лиг Северной Америки заявил о своей гомосексуальной ориентации и завершил карьеру, но позже он снова начал играть.
«За свою 11-летнюю карьеру я жалею лишь о годах, которые провел, скрываясь ото всех.
Мои самые счастливые годы – когда я мог после игры подойти к партнеру и сыну, ждавшим меня у стадиона.
Я бы ничего не смог добиться без семьи, без партнеров по команде, «Лос-Анджелес Гэлакси» и тренера Брюса Арены, которые видели во мне игрока, а также без болельщиков, которые судили по выступлениям, а не по ориентации.
Призываю всех женщин и мужчин, которые по-прежнему наполнены страхом, поделиться правдой с миром. Это не только сделает лучше вашу жизнь, но и вдохновит и спасет жизни молодых ребят по всему миру.
Вы, как и все остальные, заслуживаете права уходить с матчей и встречаться у стадионов со своими вторыми половинками», – написал Роджерс в инстаграме.
Подробную статистику 30-летнего Роджерса смотрите здесь.
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