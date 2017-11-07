«Монако» летом согласился продать Мбаппе «Барселоне», но игрок выбрал «ПСЖ»

Нападающий в августе мог перейти в «Барселону».

«Монако» в последний день трансферного окна принял предложение по форварду, но Мбаппе отказался от перехода, сообщается в документальном фильме телеканала L’Equipe 21, посвященном игроку.

Предложение каталонцев включало в себя денежную компенсацию и права на полузащитника Арду Турана.

Кроме того, приготовила самолет, чтобы быстро доставить Мбаппе в Испанию для оформления сделки.

18-летний француз в итоге был арендован до конца сезона с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.

Подробную статистику Мбаппе можно посмотреть здесь.