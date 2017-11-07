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    «Монако» летом согласился продать Мбаппе «Барселоне», но игрок выбрал «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Монако Барселона лига 1 Франция примера Испания Арда Туран Килиан Мбаппе

    Нападающий Килиан Мбаппе в августе мог перейти в «Барселону».

    «Монако» в последний день трансферного окна принял предложение по форварду, но Мбаппе отказался от перехода, сообщается в документальном фильме телеканала L’Equipe 21, посвященном игроку.

    Предложение каталонцев включало в себя денежную компенсацию и права на полузащитника Арду Турана.

    Кроме того, «Барселона» приготовила самолет, чтобы быстро доставить Мбаппе в Испанию для оформления сделки.

    18-летний француз в итоге был арендован «ПСЖ» до конца сезона с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.

    Подробную статистику Мбаппе можно посмотреть здесь.

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