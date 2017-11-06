Паредес о безвыигрышной серии «Зенита»: «Не бывает команд, которые побеждают всегда»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о 5-матчевой безвыигрышной серии «Зенита» в чемпионате России.

«Подъемы и спады бывают у всех команд без исключения. Не бывает команд, которые побеждают всегда. Надо сохранять уверенность в своих силах, больше работать, улучшать нашу игру, и тогда снова будут успехи и много забитых мячей.

Я участвовал во многих принципиальных матчах: «Зенит» – «Спартак», «Рома» – «Лацио», но встречи «Боки» и «Ривера» – это что-то уникальное. Никогда не испытывал ничего подобного по уровню эмоций. Не думаю, что в мире что-то сравнится с этим дерби», – сказал Паредес.

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