Смолов оформил дубль в игре с «Тосно». У него 8 голов в 10 матчах

Форвард Федор Смолов оформил дубль в первом тайме матча чемпионата России с (3:1, первый тайм).

Игрок сборной России отличился на 12-й и 38-й минутах встречи. Оба раза ему ассистировал хавбек .

Теперь у Смолова 8 голов в 10 матчах РФПЛ. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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