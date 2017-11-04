Смолов оформил дубль в игре с «Тосно». У него 8 голов в 10 матчах
Форвард «Краснодара» Федор Смолов оформил дубль в первом тайме матча чемпионата России с «Тосно» (3:1, первый тайм).
Игрок сборной России отличился на 12-й и 38-й минутах встречи. Оба раза ему ассистировал хавбек Павел Мамаев.
Теперь у Смолова 8 голов в 10 матчах РФПЛ. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Тосно» – «Краснодар».
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