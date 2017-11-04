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    Смолов оформил дубль в игре с «Тосно». У него 8 голов в 10 матчах

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Павел Мамаев Краснодар Тосно

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов оформил дубль в первом тайме матча чемпионата России с «Тосно» (3:1, первый тайм).

    Игрок сборной России отличился на 12-й и 38-й минутах встречи. Оба раза ему ассистировал хавбек Павел Мамаев.

    Теперь у Смолова 8 голов в 10 матчах РФПЛ. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Тосно» – «Краснодар».

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