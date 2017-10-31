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    Карасев назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия Арсенал судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Сергей Карасев Краснодар Уфа Евгений Турбин Виталий Мешков Тосно Сергей Сергеевич Иванов Владимир Сельдяков Владимир Москалев Роман Галимов Артем Чистяков

    Назначены судьи и инспекторы на матчи 16-го тура чемпионата России.
     
    3 ноября (пятница)

    «Урал» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Арам Петросян (Московская область), Александр Богданов (Московская область); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
     
    4 ноября (суббота)

    «Тосно» – «Краснодар»судья – Виталий Мешков (Московская область); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
     
    «Ахмат» – «Ростов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Московская область), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
     
    5 ноября (воскресенье)

    «СКА Хабаровск» – «Арсенал»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
     
    «Амкар» – «Анжи»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи  – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
     
    «Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи  – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор –Сергей Мартынов (Москва).
     
    «Рубин» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи  – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Ранель Зияков (Набережные Челны); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
     
    «Спартак» – «Уфа»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи  – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

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