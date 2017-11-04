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    Жозе Моуринью: «Любой другой тренер жаловался бы: «Ох, 10 матчей без Погба, когда же он вернется?»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик Жозе Моуринью премьер-лига Англия Лига чемпионов травмы Маруан Феллайни Поль Погба Маркос Рохо

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о большом количестве травм.

    «Это моя ошибка, что никто не говорит о наших травмах. Я должен жаловаться на это каждую неделю и напоминать об этом всем. Я мог бы жаловаться каждый день, каждый тур, на каждой пресс-конференции.

    Поэтому виноват я. Но это мое решение. Это мой способ справляться с проблемами. Это мой способ уважать и мотивировать игроков, которые выйдут вместо трамированных. Но, возможно, мне стоит переосмыслить свою позицию. Я жалуюсь на многие вещи, но не на травмы, а, наверное, надо бы и на них.

    Любой другой тренер говорил бы про Погба: «Ох, у меня нет Погба из-за травмы, когда же он вернется? Ой, 10 матчей без Погба, групповой этап ЛЧ без Погба, ой, все большие матчи без Погба». Я ни разу не говорил про Погба. Только если меня спрашивали.

    И дело не только в Погба. У нас травмированы Погба, Феллайни, Кэррик, Ибра, Маркос Рохо. Это большое количество игроков. Поэтому мы все делаем хорошо», – сказал Моуринью.

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