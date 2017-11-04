Гвардиола о лидерстве «Сити» в АПЛ: «Отрыв в 5 очков, когда на кону еще 84, – это ничто»

Главный тренер Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«Мы опережаем «МЮ» на пять очков. Сколько еще играть? 28 матчей. Сколько очков на кону? Математика для меня кошмар… 84. Отрыв в 5 очков, когда на кону еще 84, – это ничто.

Если вы скажете, что до мая мы будем играть так же, как последние два месяца, то я отвечу, что у нас есть хороший шанс выиграть премьер-лигу. Но кто даст гарантию, что так и будет? Кто сможет убедить меня в том, что у нас не будет травм или спадов? Даже лучшие команды в мировой истории не могут выступать так же, как мы в последние пару месяцев.

Так что о чемпионской гонке лучше поговорим в марте или апреле», – сказал Гвардиола.

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