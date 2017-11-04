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    Эрнесто Вальверде: «В нынешней ЛЧ английские клубы сильнее испанских»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Севилья Атлетико Эрнесто Вальверде Лига чемпионов Тоттенхэм

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал выступление английских клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Разумеется, английские клубы вновь стали грозной силой. В последнее время они были не в состоянии доминировать. Хотел сказать: «В Лиге Европы – тоже», но вспомнил, что «МЮ» выиграл ее в прошлом сезоне.

    Английские клубы всегда будут среди претендентов на победу. У них куча денег, отличные игроки и богатая история. Но это не означает, что испанские клубы слабее. В прошлом сезоне сильнее были они, в этом – английские.

    Провал английских клубов в Лиге чемпионов в последние годы – это, пожалуй, самый большой парадокс», – сказал Вальверде.

    Последним английским клубом, выигравшим ЛЧ, был «Челси» – в 2012 году.

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