Эрнесто Вальверде: «В нынешней ЛЧ английские клубы сильнее испанских»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал выступление английских клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Разумеется, английские клубы вновь стали грозной силой. В последнее время они были не в состоянии доминировать. Хотел сказать: «В Лиге Европы – тоже», но вспомнил, что «МЮ» выиграл ее в прошлом сезоне.

Английские клубы всегда будут среди претендентов на победу. У них куча денег, отличные игроки и богатая история. Но это не означает, что испанские клубы слабее. В прошлом сезоне сильнее были они, в этом – английские.

Провал английских клубов в Лиге чемпионов в последние годы – это, пожалуй, самый большой парадокс», – сказал Вальверде.

Последним английским клубом, выигравшим ЛЧ, был – в 2012 году.