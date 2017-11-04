Хосеп Гвардиола: «Хотим обыграть Венгера, но не побить его рекорд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча АПЛ с поделился мнением о чемпионстве лондонцев в сезоне-2003/04, когда они не потерпели ни одного поражения.

«Хотел бы сказать Венгеру, что этот рекорд принадлежит ему и мы не собираемся его побить. Он должен быть спокоен и уверен в том, что это не случится.

Этот рекорд принадлежит его потрясающей команде, ведь пройти весь чемпионат без поражений – это нечто фантастическое. Мы не хотим побить его рекорд – хотим сыграть в воскресенье хорошо и обыграть его», – сказал Гвардиола.