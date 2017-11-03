Муса зимой перейдет в «Халл» Слуцкого, если не пробьется в состав «Лестера»

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может зимой продолжить карьеру в .

25-летний форвард дал устное согласие на трансфер, если до января он не завоюет расположение нового тренера «Лестера» .

Муса был близок к переходу в «Халл», который тренирует бывший тренер нигерийца в ЦСКА Леонид Слуцкий, еще летом, однако неопределенное будущее вингера Рияда Мареза побудило руководство удержать Ахмеда.

В этом сезоне Муса не выходил на поле в матчах английской премьер-лиги.