Муса зимой перейдет в «Халл» Слуцкого, если не пробьется в состав «Лестера»
Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может зимой продолжить карьеру в «Халле».
25-летний форвард дал устное согласие на трансфер, если до января он не завоюет расположение нового тренера «Лестера» Клода Пюэля.
Муса был близок к переходу в «Халл», который тренирует бывший тренер нигерийца в ЦСКА Леонид Слуцкий, еще летом, однако неопределенное будущее вингера Рияда Мареза побудило руководство «Лестера» удержать Ахмеда.
В этом сезоне Муса не выходил на поле в матчах английской премьер-лиги.
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