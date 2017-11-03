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    Муса зимой перейдет в «Халл» Слуцкого, если не пробьется в состав «Лестера»

    Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Англия возможные трансферы Клод Пюэль Халл Лестер Д2 Англия Ахмед Муса Рияд Марез

    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может зимой продолжить карьеру в «Халле».

    25-летний форвард дал устное согласие на трансфер, если до января он не завоюет расположение нового тренера «Лестера» Клода Пюэля.

    Муса был близок к переходу в «Халл», который тренирует бывший тренер нигерийца в ЦСКА Леонид Слуцкий, еще летом, однако неопределенное будущее вингера Рияда Мареза побудило руководство «Лестера» удержать Ахмеда.

    В этом сезоне Муса не выходил на поле в матчах английской премьер-лиги.

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