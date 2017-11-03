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    Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА

    Теги ЦСКА Зенит Лига чемпионов Лига Европы рейтинги

    По итогам матчей 4-го тура групповых этапов еврокубков Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

    Победа ЦСКА и ничья «Зенита» принесли 0,6 балла, и Россия по-прежнему располагается на 6-й позиции (47,982).

    Показатель занимающей 7-е место Португалии на этой неделе увеличился на 1 балл (всего – 43,248), что позволило приблизиться к России.

    У находящейся на 5-й строчке Франции стало больше на 0,83 балла (всего – 51,081), отрыв от России увеличился.

    Шестое место в рейтинге по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20 – как и в сезоне-2018/19.

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