Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» забил 4 «Ливерпулю» и 3 – «Реалу». Мои игроки заслуживают уважения за то, что не пропустили от них»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Тоттенхэмом» (1:0) в свете игры «шпор» с (3:1).

«Они обыграли «Ливерпуль» 4:1 и – 3:1, но не забили в матче против нас.

Мои футболисты заслуживают немного уважения в связи с этим», – сказал Моуринью.

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