Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» забил 4 «Ливерпулю» и 3 – «Реалу». Мои игроки заслуживают уважения за то, что не пропустили от них»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Тоттенхэмом» (1:0) в свете игры «шпор» с «Реалом» (3:1).
«Они обыграли «Ливерпуль» 4:1 и «Реал» – 3:1, но не забили в матче против нас.
Мои футболисты заслуживают немного уважения в связи с этим», – сказал Моуринью.
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