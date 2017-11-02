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    Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» забил 4 «Ливерпулю» и 3 – «Реалу». Мои игроки заслуживают уважения за то, что не пропустили от них»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов Тоттенхэм

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Тоттенхэмом» (1:0) в свете игры «шпор» с «Реалом» (3:1).

    «Они обыграли «Ливерпуль» 4:1 и «Реал» – 3:1, но не забили в матче против нас.

    Мои футболисты заслуживают немного уважения в связи с этим», – сказал Моуринью.

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