Виталий Мутко: «РФС ничего не заплатил Аргентине за товарищеский матч»

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта рассказал об организации товарищеского матча со сборной Аргентины.

« ничего не заплатил за этот матч. Организация матча с топ-соперником требует немалых расходов. Это и проживание, и перелет, и тренировки, и трансферы. Есть четкая система взаимодействия сборных, и многое зависит от их уровня и рейтинга.

Доходы от проведения матча должны превышать расходы, связанные с его организацией. А чтобы наша сборная так зарабатывала, ей нужно быть на уровне Аргентины. Или, хотя бы, на каждом матче собирать полные «Лужники».

В продаже осталось около 19 тысяч билетов. Болельщики увидят обновленные «Лужники», наша задача – протестировать их перед чемпионатом мира: проверить систему допуска и контроля, организацию питания, работу стюардов.

Нам осталось провести несколько контрольных матчей, все они – против топовых соперников. И когда смотришь на состав сборной Аргентины, когда видишь, что ее игроки выступают за ведущие клубы миры, то понимаешь, что матч предстоит нешуточный.

Нашим ребятам такая игра будет очень полезна. Надеюсь на аншлаг на трибунах и на хороший футбол», – сказал Мутко.

«Лужники» теперь просто шикарны. Вот что изменилось