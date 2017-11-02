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    Серхио Рамос: «Поставим на место тех, кто думает, что «Реал» повержен»

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания Лига чемпионов

    Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (1:3) в матче ЛЧ.

    «Понимаем, что последние результаты разочаровали наших болельщиков, но «Реал» всегда умел реабилитироваться. Мы поставим на место тех, кто думает, что мы повержены.

    По своему опыту знаю: стоит нам лишь проиграть пару матчей – тут же начинаются разговоры о кризисе. Нужно сохранять спокойствие и сплоченность. В своем любимом турнире, в Лиге чемпионов, мы по-прежнему живы.

    Мы не должны сомневаться в том, что совсем скоро у «Реала» все наладится», – сказал Рамос.

    «Реал» впервые за 2,5 года проиграл 2 гостевых матча подряд

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