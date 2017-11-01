Роналду отказался меняться футболками с хавбеком «Жироны» Гранелем после матча
Хавбек «Жироны» Алекс Гранель рассказал, почему форвард «Реала» Криштиану Роналду отказался меняться с ним футболками после матча 10-го тура примеры.
«Он сказал, что не хотел этого [обмениваться], потому что ему не понравилось, как мы провели последние минуты матча.
Роналду сказал мне, что я был хорош в игре, но он не обменяется со мной», – рассказал полузащитник.
Каталонский клуб одержал победу со счетом 2:1.
«Реал» проиграл в Каталонии. Теперь он отстает от «Барселоны» на 8 очков
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.