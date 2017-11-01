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    Роналду отказался меняться футболками с хавбеком «Жироны» Гранелем после матча

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Жирона игровая форма Алекс Гранель

    Хавбек «Жироны» Алекс Гранель рассказал, почему форвард «Реала» Криштиану Роналду отказался меняться с ним футболками после матча 10-го тура примеры.

    «Он сказал, что не хотел этого [обмениваться], потому что ему не понравилось, как мы провели последние минуты матча.

    Роналду сказал мне, что я был хорош в игре, но он не обменяется со мной», – рассказал полузащитник.

    Каталонский клуб одержал победу со счетом 2:1.

    «Реал» проиграл в Каталонии. Теперь он отстает от «Барселоны» на 8 очков

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