Роналду отказался меняться футболками с хавбеком «Жироны» Гранелем после матча

Хавбек «Жироны» Алекс Гранель рассказал, почему форвард Криштиану Роналду отказался меняться с ним футболками после матча 10-го тура примеры.

«Он сказал, что не хотел этого [обмениваться], потому что ему не понравилось, как мы провели последние минуты матча.

Роналду сказал мне, что я был хорош в игре, но он не обменяется со мной», – рассказал полузащитник.

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