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    Жозе Моуринью: «Одержали четыре победы – и мы еще не в плей-офф?»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Бенфика Лига чемпионов Дэйли Блинд Антони Марсьяль

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался после победы над «Бенфикой» (2:0) в матче группового этапа ЛЧ.

    «Мы еще не вышли в плей-офф? Одержали четыре победы – и этого все еще недостаточно? Мы должны набрать это очко в двух оставшихся матчах.

    Я более чем рад. Мы сильно изменили состав и избежали рутины, дав сыграть парню из академии [20-летнему Мактомини]. Мы забили два гола, не пропустили, набрали три очка, заработав для клуба денег, и избежали травм.

    Марсьяль бьет пенальти, но сегодня он не забил, а в случае со вторым 11-метровым его уже не было на поле. Лукаку и Эррера были рады взять на себя ответственность, но мой выбор пал на Блинда. Это мое решение», – сказал Моуринью.

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