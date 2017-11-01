Антонио Конте: «Рома» превзошла нас в мотивации и настрое»

Главный тренер Антонио Конте прокомментировал разгром от «Ромы» (0:3) в матче ЛЧ.

«Считаю, что в первом тайме мы действовали хорошо. Мы могли выйти вперед уже к 30-й секунде, но вместо этого получили контратаку и гол в свои ворота. После этого мы создали целый ряд моментов, но нам не хватало точности и инстинкта убийцы, чтобы воплотить их в голы. Затем «Роме» удалось удвоить преимущество всего лишь вторым ударом в створ.

Больше всего я разочарован нашей игрой во втором тайме. «Рома» продемонстрировала большее стремление, настоящий голод к победам, желание бороться и выигрывать. Нам всего этого не хватало. «Рома» превзошла нас в мотивации и настрое на матч, выиграв почти все единоборства.

Мне сложно найти хоть какие-то положительные моменты во втором тайме. Не люблю ссылаться на удачу, но до перерыва у нас было много моментов, и в некоторых случаях нам не повезло с их реализацией. Во втором тайме все было плохо, и мы совершенно не соответствовали своему уровню. Сегодня соперник полностью заслужил эту победу.

Моя задача состоит в том, чтобы найти оптимальное решение и исключить возможность повторения таких игр. Мы должны работать сообща и приложить все силы для исправления ситуации. Мы не можем рассчитывать лишь на страх, который наши соперники должны испытывать перед именем нашего клуба. Это неправильно. В каждой игре мы должны демонстрировать стремление и максимальное желание доказать свое право на превосходство.

Мы должны обрести этот голод к победам, который помог нам стать чемпионами в прошлом сезоне и иногда проявлялся в нынешнем. Однако сейчас мы не демонстрируем стабильность, которая в первую очередь отличает большие клубы от других. Сейчас нам не удается найти этот игровой баланс.

Безусловно, мы должны извлечь уроки из этого поражения и постараться использовать свои сильные стороны, компенсируя слабости. Если мы хотим остаться конкурентоспособными и добиться титулов в этом сезоне, мы должны отдать все силы. Если мы не сможем сделать это, мы имеем все шансы на повторение сегодняшнего матча. Мы должны быстро найти верное направление для работы, иначе этот сезон будет очень сложным для нас», – сказал Конте.