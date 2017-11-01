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    «Олимпиакос» — «Барселона». Во время матча один болельщик поцеловал Месси, другой – сделал с ним селфи

    Теги Барселона Лионель Месси Лига чемпионов происшествия болельщики Олимпиакос

    Во время матча группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Барселона» (0:0) болельщики дважды беспрепятственно выбегали на поле.

    В самом начале игры, когда форвард каталонцев Лионель Месси готовился подать угловой, к нему подбежал один из фанатов, который обнял и поцеловал аргентинца.

    Во втором тайме уже другой болельщик также подбежал к Месси и сделал с ним селфи. В обоих случаях стюарды не смогли помешать вторжению зрителей на поле, и игра возобновлялась как ни в чем не бывало.

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