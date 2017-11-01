«Олимпиакос» — «Барселона». Во время матча один болельщик поцеловал Месси, другой – сделал с ним селфи
Во время матча группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Барселона» (0:0) болельщики дважды беспрепятственно выбегали на поле.
В самом начале игры, когда форвард каталонцев Лионель Месси готовился подать угловой, к нему подбежал один из фанатов, который обнял и поцеловал аргентинца.
Во втором тайме уже другой болельщик также подбежал к Месси и сделал с ним селфи. В обоих случаях стюарды не смогли помешать вторжению зрителей на поле, и игра возобновлялась как ни в чем не бывало.
Un espontáneo se abraza con Messi durante el partido sin oposición alguna https://t.co/57l5bbqKz1 #UCL pic.twitter.com/4E88SHNAi9— MARCA (@marca) 31 октября 2017 г.
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