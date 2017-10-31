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    Олег Кононов: «Всегда буду болеть за «Ахмат»

    Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Олег Кононов Магомед Даудов

    Олег Кононов, покинувший пост главного тренера «Ахмата», высказался о своей отставке.

    «В первую очередь хотел бы выразить благодарность главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту клуба Магомеду Даудову за помощь и поддержку, которую они оказывали мне всё это время.

    Благодарен всему персоналу клуба. У меня остались только самые приятные чувства от работы. Я сюда приходил, чтобы делать результат, но на данном этапе вижу, что нужно что-то поменять, переломить. И моя просьба об отставке связана именно с этим.

    Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге результат будет, которого хотят и которого заслуживают в Чеченской республике. Я познакомился с республикой, познакомился с городом, людьми. Меня всегда поддерживали руководство, болельщики, обычные люди.

    Очень теплый, дружелюбный народ, и у меня всегда останутся только самые приятные воспоминания. Хочу сказать всем спасибо, всегда буду болеть за футбольный клуб «Ахмат», – сказал Кононов.

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