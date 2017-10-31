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    Раньери отказался вернуться в «Лестер» после отставки Шекспира

    Теги Нант премьер-лига Англия лига 1 Франция Клаудио Раньери Клод Пюэль Лестер Крэйг Шекспир

    «Лестер» хотел вернуть Клаудио Раньери на пост главного тренера команды.

    Представители «лис» связывались с итальянцем, который сейчас возглавляет «Нант», после отставки Крэйга Шекспира. Как утверждает Corriere dello Sport со слов самого Раньери, он ответил: «Нет, спасибо».

    Именно Шекспир, бывший помощник Раньери, возглавил команду в марте после отставки итальянца. В октябре новым тренером «Лестера» стал Клод Пюэль.

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