Раньери отказался вернуться в «Лестер» после отставки Шекспира

хотел вернуть Клаудио Раньери на пост главного тренера команды.

Представители «лис» связывались с итальянцем, который сейчас возглавляет «Нант», после отставки Крэйга Шекспира. Как утверждает Corriere dello Sport со слов самого Раньери, он ответил: «Нет, спасибо».

Именно Шекспир, бывший помощник Раньери, возглавил команду в марте после отставки итальянца. В октябре новым тренером «Лестера» стал .