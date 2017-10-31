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    Орлов об игре «Локомотива»: «Если станут чемпионами, надо будет играть в ЛЧ. Как там «Спартак» выглядит?»

    Теги Спартак Локомотив Зенит Юрий Семин Роберто Манчини премьер-лига Россия Лига чемпионов Ахмат Мирча Луческу Ведран Чорлука Геннадий Орлов Ари

    Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью поделился мнением о лидерстве «Локомотива» в чемпионате России.

    – Некоторые ухватились за мысль: наш футбол не развивается, раз Юрий Семин на первом месте.

    – Какая глупость! Насчет развития футбола судят по выступлениям сборных, клубов в европейских турнирах. Наш футбол не так высок, знаем его место в рейтинге. И, кстати, если хотим выглядеть достойно в Европе, надо ставить игру. Задача не меняется.

    У нас только три команды, которые стараются играть в настоящий комбинационный футбол: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Остальные, включая «Локомотив», сидят у своих ворот, играют от соперника. Такая тактика может принести успех на отдельном отрезке. Выиграть с ней чемпионат вряд ли возможно. Сейчас «Локомотив» на первом месте, и все против него будут играть так, как он играл против «Зенита».

    – Еще Луческу говорил, что хотел научить играть «Зенит» в доминирующий футбол, с контролем мяча – только так, дескать, можно быть конкурентоспособным в Европе.

    – Да! Он старался это делать. Не вышло. Манчини то же самое хочет. А остальные… Ну как играет «Амкар»? Непроходимая защита.

    «Локомотив» такой же. Может, когда вернутся после травм Чорлука и Ари, они прибавят в атакующей игре. И станут чемпионами. У Семина есть опыт. Тогда надо будет играть в Лиге чемпионов. У нас «Спартак» там играет и как выглядит?

    – Громит «Севилью» 5:1.

    – Так это один матч! «Зенит» группу в Лиге чемпионов выиграл – за счет этого он выше всех наших клубов в европейском рейтинге. «Ливерпуль», мы же видели, издевался над «Спартаком». Это чудо, что они в том матче очко зацепили, – сказал Орлов.

    Когда тебе стукнет 70, будь как Семин

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