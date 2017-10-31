Гари Невилл: «У Почеттино и Клоппа чудесная репутация, потому что они атакующие тренеры. Моуринью больше похож на Мэйвезера»

Эксперт Sky Sports Гари Невилл сравнил главного тренера Жозе Моуринью с известным боксером Флойдом Мэйвезером.

«У Почеттино и Клоппа чудесная репутация, потому что они атакующие тренеры. Но Моуринью больше похож на Мэйвезера. Мэйвезера иногда называют скучным, потому что он использует защиту как оружие, позволяя другим наносить удары самим себе.

Клопп несколько недель назад не стал ввязываться в такую игру, потому что он подумал: «Моуринью меня сделает, и я не хочу быть примером для его мастер-класса». Полагаю, и не хватило веры в себя.

Думаю, Моуринью проникает в их головы и заставляет думать: «Я не могу позволить, чтобы меня уделали на контратаках, он меня обыграет». И в этом величие тренера, заставлять соперника менять их тактику.

Поэтому, как мне кажется, он заслуживает больше уважения, его показатели невероятны. Против Моуринью работает две вещи: история «МЮ» и футбол . Они мешают ему, но это вопрос восприятия», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.