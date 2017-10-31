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    Глушаков о проблемах «Спартака» в концовках: «Для нас самих загадка, почему так происходит»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о проблемах красно-белых в концовках матчей. 

    – Если бы не потерянные в РФПЛ очки, подготовка к «Севилье» была бы на другом фоне?

    – Каждый турнир по-своему хорош. История не знает сослагательного наклонения. Что было бы, если бы мы выиграли у «Марибора», к примеру, или же взяли по 3 очка с «Амкаром» и «Ростовом». Футбол любят за его непредсказуемость.

    Конечно, в чемпионате России упустили много игр. Есть переживания у всей команды на этот счет. Психологически давит то, что индивидуальные ошибки приводят к таким результатам. К сожалению, ничего не вернешь, сами виноваты и сами все можем исправить.

    – Все-таки что происходит со «Спартаком» в концовках?

    – Никого винить не надо. Как мы выигрываем все вместе, так мы и проигрываем. Для нас самих загадка, почему так происходит. Мы анализируем на теоретических занятиях все это.

    – Может, проблема в недонастрое на соперника?

    – Не думаю. Мне кажется, проблема есть еще и в том, что мы играем на три фронта. Наверное, пока тяжело нам дается такой график, и физически мы не успеваем восстанавливаться. Раньше играли раз в неделю, и было полегче. Сейчас иная ситуация.

    Плюс проблема еще и в том, что много травм. Обойма игроков не настолько большая. Если посмотрите на состав, то увидите, что русских игроков очень мало. Есть лимит, когда замены можно делать, а когда нет, – сказал Глушаков. 

    «Спартак» все время лажает на последних минутах

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