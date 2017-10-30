Черчесов может вызвать Денисова в сборную России

Полузащитник Игорь Денисов может вернуться в сборную России.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», сегодня будет принято решение по его возвращению и оно может быть положительным. Сегодня будет оглашен список вызванных футболистов.

В апреле 2015 года Денисов после конфликта с нынешним главным тренером сборной Станиславом Черчесовым был отстранен от тренировок с .

Денисов не играл за сборную России с июня 2016 года, когда получил травму, помешавшую ему поехать на .