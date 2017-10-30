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    Черчесов может вызвать Денисова в сборную России

    Теги Локомотив Игорь Денисов Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная России Динамо Москва

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может вернуться в сборную России.

    Как утверждает «Спорт-Экспресс», сегодня будет принято решение по его возвращению и оно может быть положительным. Сегодня будет оглашен список вызванных футболистов.

    В апреле 2015 года Денисов после конфликта с нынешним главным тренером сборной Станиславом Черчесовым был отстранен от тренировок с «Динамо».

    Денисов не играл за сборную России с июня 2016 года, когда получил травму, помешавшую ему поехать на Евро-2016.

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