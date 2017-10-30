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    Андрей Лунев: «Теперь надо просто рвать каждого»

    Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Андрей Лунев

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев высказался после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче чемпионата России.

    – Позади только первый круг. Более того, до перерыва в декабре игр тоже немало. Но сейчас надо как никогда помнить, что самый важный матч – следующий. То есть с «Русенборгом». С этими эмоциями на него и выйдем. И будем выходить на каждый следующий. Тогда, надеюсь, все получится.

    В понедельник соберемся на базе, все это дело обсудим и, уверен, сделаем правильные выводы. Это самое главное. Ну а после станем двигаться дальше. Где-то спустить рукава уже не имеем права. Теперь надо просто рвать каждого. И не надеяться только на то, что Кокорин забьет. Верю, что это будут делать все и помногу.

    Да, очень обидно проиграли. Дома. Крупно. Получили очень жесткий удар. Но вешать нос нельзя. Это нокдаун, но не нокаут. Мы встанем и пойдем дальше более сильными.

    – Нынешний «Зенит» и вы лично способны держать удар?

    – Надеюсь, это будет видно в следующей игре. Я не то чтобы в это верю – я это знаю, – сказал Лунев.

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