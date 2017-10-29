«Зенит» – «Локомотив». На матче ожидается до 48 тысяч зрителей

На матче 15-го тура чемпионата России между и «Локомотивом» ожидается до 48 тысяч зрителей.

Московскую команду в Санкт-Петербурге на сегодняшней игре поддержат до 2 тысяч болельщиков.

«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в зеленом; гости — в белой форме, голкипер — в бордовом.

Матч «Зенит» – «Локомотив» начнется в 16.30. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.