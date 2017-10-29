Агент Неймара: «Каталония в случае отделения превратится в Люксембург, а «Барселона» умрет»

Вагнер Рибейро, агент форварда «ПСЖ» , выступавшего ранее за «Барселону», поделился мнением о будущем Каталонии в случае ее независимости от Испании.

«Каталония в случае отделения превратится в Люксембург, а умрет», – написал Рибейро в своем твиттере.