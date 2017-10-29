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    Агент Неймара: «Каталония в случае отделения превратится в Люксембург, а «Барселона» умрет»

    Теги Барселона примера Испания Вагнер Рибейро агент Неймар политика

    Вагнер Рибейро, агент форварда «ПСЖ» Неймара, выступавшего ранее за «Барселону», поделился мнением о будущем Каталонии в случае ее независимости от Испании.

    «Каталония в случае отделения превратится в Люксембург, а «Барселона» умрет», – написал Рибейро в своем твиттере.

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