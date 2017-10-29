Агент Неймара: «Каталония в случае отделения превратится в Люксембург, а «Барселона» умрет»
Вагнер Рибейро, агент форварда «ПСЖ» Неймара, выступавшего ранее за «Барселону», поделился мнением о будущем Каталонии в случае ее независимости от Испании.
«Каталония в случае отделения превратится в Люксембург, а «Барселона» умрет», – написал Рибейро в своем твиттере.
Catalunã se convertirá en Luxemburgo trás la separación. Y el fútbol club Barcelona morirá. pic.twitter.com/7IUo7Hw1vW— Wagner Ribeiro (@wagneribeiro_) 28 октября 2017 г.
Парламент Каталонии объявил о независимости. Для спорта ничего не меняется
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