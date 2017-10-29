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    Защитнику «Альбасете» наложили 10 швов на пенис после столкновения с Зозулей

    Теги травмы Д2 Испания Роман Зозуля Альбасете Уэска Мариано Биттоло

    Защитник «Альбасете» Мариано Биттоло получил травму в матче второго дивизиона чемпионата Испании с «Уэской» (0:0).

    В концовке игры украинский форвард Роман Зозуля, ведя борьбу за верховой мяч в чужой штрафной, неумышленно ударил своего одноклубника бутсой в область паха. В итоге аргентинца пришлось заменить.

    После матча врачи наложили Биттоло десять швов на пенис.

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