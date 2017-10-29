Защитнику «Альбасете» наложили 10 швов на пенис после столкновения с Зозулей
Защитник «Альбасете» Мариано Биттоло получил травму в матче второго дивизиона чемпионата Испании с «Уэской» (0:0).
В концовке игры украинский форвард Роман Зозуля, ведя борьбу за верховой мяч в чужой штрафной, неумышленно ударил своего одноклубника бутсой в область паха. В итоге аргентинца пришлось заменить.
После матча врачи наложили Биттоло десять швов на пенис.
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