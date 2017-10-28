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    Массимо Каррера: «Спартак» потерял два очка в игре с «Ростовом»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от матча 15-го тура РФПЛ против «Ростова» (2:2).

    «Провели хорошую игру, играли в футбол весь матч.

    К сожалению, не смогли забить еще, а соперник забил в концовке.

    Судя по тому, как складывалась игра, мы потеряли два очка», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

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