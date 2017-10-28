Массимо Каррера: «Спартак» потерял два очка в игре с «Ростовом»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от матча 15-го тура РФПЛ против «Ростова» (2:2).
«Провели хорошую игру, играли в футбол весь матч.
К сожалению, не смогли забить еще, а соперник забил в концовке.
Судя по тому, как складывалась игра, мы потеряли два очка», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
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