Маскерано сообщил «Барселоне» о желании уйти летом. Он хочет играть в США

Защитник «Барселоны» намерен покинуть каталонский клуб в по окончании сезона.

Футболист уже сообщил руководству сине-гранатовых о желании уйти из команды.

33-летний аргентинец планирует продолжить карьеру в США.

Напомним, что Маскерано выступает за «Барселону» с 2010 года. С командой он выиграл 16 трофеев, в том числе 4 чемпионата Испании и 2 Лиги чемпионов.