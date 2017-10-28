Маскерано сообщил «Барселоне» о желании уйти летом. Он хочет играть в США
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано намерен покинуть каталонский клуб в по окончании сезона.
Футболист уже сообщил руководству сине-гранатовых о желании уйти из команды.
33-летний аргентинец планирует продолжить карьеру в США.
Напомним, что Маскерано выступает за «Барселону» с 2010 года. С командой он выиграл 16 трофеев, в том числе 4 чемпионата Испании и 2 Лиги чемпионов.
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