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    Маскерано сообщил «Барселоне» о желании уйти летом. Он хочет играть в США

    Теги МЛС Барселона примера Испания возможные трансферы Хавьер Маскерано

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано намерен покинуть каталонский клуб в по окончании сезона.

    Футболист уже сообщил руководству сине-гранатовых о желании уйти из команды.

    33-летний аргентинец планирует продолжить карьеру в США.

    Напомним, что Маскерано выступает за «Барселону» с 2010 года. С командой он выиграл 16 трофеев, в том числе 4 чемпионата Испании и 2 Лиги чемпионов.

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