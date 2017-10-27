Златан Ибрагимович: «Если надо будет ходить по воде, я это сделаю»

Нападающий Златан Ибрагимович в интервью Тьерри Анри рассказал о своем восстановлении после травмы.

– Были ли у тебя какие-то сомнения по поводу возвращения в строй? И по поводу возвращения в «Манчестер Юнайтед»?

– Когда это все случилось, мне проще было сказать, что я вернусь, потом для меня начиналось испытание. Оно заключалось в том, что у меня никогда не было серьезных травм, и обо мне начали говорить, что все, я заканчиваю, что я уже старый. Все эти сомнения, что сопровождают всю мою карьеру.

Но подобное дает мне мотивацию и заряжает. Я хочу увидеть, на что способен, на что способно мое тело. В последние годы карьеры, когда ты начинаешь думать, сколько еще отыграешь, появляются сомнения. Но в моем случае, когда я получил травму, мне было легко. У меня была одна цель – вернуться и играть.

Я уйду из футбола так же, как и пришел. Я не уйду хромая. Я уйду так, как я привык уходить. Даже если придется ходить по воде.

Вся моя карьера – это вызов. Люди говорят, мол, я не могу то или это. Мне легкие пути не нравятся, мне нравится потяжелее, потому что, если я добьюсь успеха, это принесет мне больше радости.

До травмы я был на топ-уровне, тренировался каждый день, занимался своими обычным делами. Но после этого наступил момент, когда я не мог ходить. Я просто остановился. В таких ситуациях уходят в отпуск, но я не мог ничего делать.

Первой моей целью после возвращения было поиграть с детьми. Мой физиотерапевт сказал мне: «Я не дам тебе кататься в инвалидной коляске, потому что не представляю Ибрагимовича в инвалидной коляске. Поэтому будешь пользоваться костылями».

Ну вот я хромал и хромал. Я говорил, что должен делать это ради детей. Я хочу быть активным, дурачиться с ними, играться, пока они растут, – сказал Ибрагимович.