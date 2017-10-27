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    Златан Ибрагимович: «Если надо будет ходить по воде, я это сделаю»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Тьерри Анри премьер-лига Англия травмы

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в интервью Тьерри Анри рассказал о своем восстановлении после травмы.

    – Были ли у тебя какие-то сомнения по поводу возвращения в строй? И по поводу возвращения в «Манчестер Юнайтед»?

    – Когда это все случилось, мне проще было сказать, что я вернусь, потом для меня начиналось испытание. Оно заключалось в том, что у меня никогда не было серьезных травм, и обо мне начали говорить, что все, я заканчиваю, что я уже старый. Все эти сомнения, что сопровождают всю мою карьеру.

    Но подобное дает мне мотивацию и заряжает. Я хочу увидеть, на что способен, на что способно мое тело. В последние годы карьеры, когда ты начинаешь думать, сколько еще отыграешь, появляются сомнения. Но в моем случае, когда я получил травму, мне было легко. У меня была одна цель – вернуться и играть.

    Я уйду из футбола так же, как и пришел. Я не уйду хромая. Я уйду так, как я привык уходить. Даже если придется ходить по воде.

    Вся моя карьера – это вызов. Люди говорят, мол, я не могу то или это. Мне легкие пути не нравятся, мне нравится потяжелее, потому что, если я добьюсь успеха, это принесет мне больше радости.

    До травмы я был на топ-уровне, тренировался каждый день, занимался своими обычным делами. Но после этого наступил момент, когда я не мог ходить. Я просто остановился. В таких ситуациях уходят в отпуск, но я не мог ничего делать.

    Первой моей целью после возвращения было поиграть с детьми. Мой физиотерапевт сказал мне: «Я не дам тебе кататься в инвалидной коляске, потому что не представляю Ибрагимовича в инвалидной коляске. Поэтому будешь пользоваться костылями».

    Ну вот я хромал и хромал. Я говорил, что должен делать это ради детей. Я хочу быть активным, дурачиться с ними, играться, пока они растут, – сказал Ибрагимович.

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