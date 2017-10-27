Ари о российском гражданстве: «В январе-феврале паспорт будет готов»

Форвард Ари рассказал о получении российского гражданства.

– Скоро паспорт РФ получите?

– «Локомотив» мне помогает, документы поданы. Ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев. Вероятно, в январе-феврале паспорт будет готов.

Гильерме уже рассказывал мне про экзамен, который предстоит сдать. Я русский язык неплохо знаю, многое понимаю, но надо будет еще подготовиться, – сказал нападающий.