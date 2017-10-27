Кокорин о благотворительности: «Я помогал формой и мячами, но часто они не доходили до детей»

Нападающий и сборной России Александр Кокорин в интервью рассказал о своем подходе к благотворительности.

– в своем родном городе пытается развивать футбол, построил свой стадион. У вас есть мысли, чтобы в городе Валуйки что-то придумать?

– У Дениса хорошие отношения с , поэтому он оттуда забрал себе поле в подарок. Построил – это громкие слова.

Вот построил хороший стадион у себя в городе. Ему большой респект. Я бы сделал что-то подобное, но было много случаев, когда я помогал формой и мячами, но они просто не доходили до детей. Естественно, после такого желание отпадает, пока я там не нахожусь.

– Как эти люди вам потом в глаза смотрели?

– Им все равно. Причем, представляете: детская форма, маленький размер, маленькие мячики. Куда вы их забираете? Просто не представляю. Это очень некрасиво.

– сказал, что не нужно стесняться популяризации благотворительности. Согласны с ним?

– Благотворительность можно поделить на две части. Здоровые дети, которые не получат помощь, – с ними ничего плохого не случится. А есть дети, которые реально очень нуждаются в сложных операциях.

О тех детях, которым я помогал, не очень хочу говорить, потому что у них и так тяжелая судьба. Все свое детство они заняты лечением, восстановлением – это очень тяжело.

Например, нужно говорить о ребятах из детдомов, которые остались без родителей – вот о них надо говорить. Люди это услышат и помогут им. Здесь главное – призыв ко всем. Никто не говорит о баснословных деньгах. Помогайте кто чем может: едой, вещами, чем угодно. И вниманием, конечно, – сказал футболист.