«Жирона» – «Реал». Матч могут перенести в случае объявления о независимости Каталонии
Воскресный матч 10-го тура чемпионата Испании «Жирона» – «Реал» может не состояться.
Местная полиция в целях безопасности намерена добиться переноса игры, если в ближайшие дни правительство Каталонии официально объявит об отделении от Испании.
Жирона – один из центров каталонской независимости. Президент Каталонии Карлес Пучдемон был мэром именно этого города.
После референдума, на котором каталонцы проголосовали за независимость от Испании, вступление результата в силу было отсрочено. Мадрид ввел в Каталонии прямое управление, ликвидировав права автономии.
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