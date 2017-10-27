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    «Жирона» – «Реал». Матч могут перенести в случае объявления о независимости Каталонии

    Теги Реал Мадрид примера Испания Жирона политика

    Воскресный матч 10-го тура чемпионата Испании «Жирона» – «Реал» может не состояться.

    Местная полиция в целях безопасности намерена добиться переноса игры, если в ближайшие дни правительство Каталонии официально объявит об отделении от Испании.

    Жирона – один из центров каталонской независимости. Президент Каталонии Карлес Пучдемон был мэром именно этого города.

    После референдума, на котором каталонцы проголосовали за независимость от Испании, вступление результата в силу было отсрочено. Мадрид ввел в Каталонии прямое управление, ликвидировав права автономии.

    «Реал» будет использовать в Жироне автобус без своей символики

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