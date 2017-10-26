Глава Федерации футбола Испании: «Хотим со следующего сезона ввести видеоповторы в примере»
Глава Федерации футбола Испании Хуан Луис Ларреа заявил, что в следующем сезоне в примере будут введены видеоповторы.
«У нас есть намерение со следующего сезона внедрить видеоповторы в чемпионате.
Технологии входят в футбол, это нужно принять. Перед официальным введением видеоповторы будут протестированы где-то на 70 матчах», – сказал Ларреа в эфире радиостанции Cadena Ser.
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