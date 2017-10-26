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    Глава Федерации футбола Испании: «Хотим со следующего сезона ввести видеоповторы в примере»

    Теги примера Испания Федерация футбола Испании видеоповторы Хуан Ларреа

    Глава Федерации футбола Испании Хуан Луис Ларреа заявил, что в следующем сезоне в примере будут введены видеоповторы.

    «У нас есть намерение со следующего сезона внедрить видеоповторы в чемпионате.

    Технологии входят в футбол, это нужно принять. Перед официальным введением видеоповторы будут протестированы где-то на 70 матчах», – сказал Ларреа в эфире радиостанции Cadena Ser.

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