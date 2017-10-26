Глава Федерации футбола Испании: «Хотим со следующего сезона ввести видеоповторы в примере»

Глава Федерации футбола Испании Хуан Луис Ларреа заявил, что в следующем сезоне в примере будут введены видеоповторы.

«У нас есть намерение со следующего сезона внедрить видеоповторы в чемпионате.

Технологии входят в футбол, это нужно принять. Перед официальным введением видеоповторы будут протестированы где-то на 70 матчах», – сказал Ларреа в эфире радиостанции Cadena Ser.