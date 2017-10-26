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    Владелец «Арсенала»: «У нас великий клуб. Мы много тратим на игроков»

    Теги премьер-лига Англия Арсенал Стэн Кронке

    Владелец «Арсенала» Стэн Кронке заявил, что считает свой клуб великим.

    «Мы живем в замечательном городе. У нас прекрасный клуб с богатыми традициями и великим тренером, мы много тратим на игроков. О делах тех или иных клубов можно говорить разное, но мы действительно делаем.

    Мне нравятся традиции клуба, его великие игроки, и я называю наш клуб великим. Для меня это великий лондонский клуб. Мы живем в одном из лучших городов мира.

    Я верю в способность «Арсенала» конкурировать на самом высоком уровне. Чувствую, что мы можем прибавить», – сказал Кронке.

    После 9 туров лондонцы занимают в АПЛ 5-е место.

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