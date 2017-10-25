Массимо Каррера: «В перерыве сказал игрокам в лицо все, что думаю»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проанализировал победу в матче 1/8 финала Кубка России против нальчикского «Спартака» (5:2).
- После вылета из розыгрыша практически всех фаворитов именно вашу команду считают главным претендентом на трофей.
– Нас все еще ждут серьезные соперники. Раз «Крылья» обыграли «Рубин», значит, это сильная команда. И кроме того, матчи не выигрываются до того, как будут сыграны.
- Довольны ли вы сегодня содержанием игры?
– Мне понравился второй тайм. А подход футболистов к игре в первой половине не понравился. Когда ты не сконцентрирован на сто процентов, тяжело приходится с любым соперником.
Я тоже играл в футбол и знаю, как трудно находить для себя мотивацию, когда проводишь матчи так часто. Но если хочешь победить, нужно быть готовым выкладываться во встречах с каждой командой. Вне зависимости от того, какое название она носит.
- Не екнуло ли у вас сердце, когда упал Джикия?
– Честно говоря, немного екнуло. Думаю, это не удивительно, учитывая, что почти в каждом матче у нас кто-то получает травму. Слава богу, на этот раз все обошлось.
- С какой целью вы выпустили Промеса при комфортном счете 3:1? Один из соперников практически сразу «въехал» ему в ноги…
– Я выпустил его, чтобы он сыграл полчаса и получил игровую практику. С ним ничего не случилось.
- После сегодняшнего матча у вас нет желания отправить Рошу и Петковича в «Спартак-2» вместо Давыдова?
– Проблема в том, что, когда играешь редко, трудно набирать темп во время матча.
Но я тренер, а не журналист и, наверное, поэтому не такой пессимист, как вы. Я не настроен в отношении своих футболистов столь негативно.
- Зато в перерыве вы, похоже, поговорили с командой серьезно.
– Да, я сказал все, что думал. Сказал в лицо. Так сказать, передал футболистам свои ощущения от того, что они демонстрировали на поле.
- Пашалич сегодня совершил много ошибок…
– Все совершали ошибки. Когда играешь в футбол, без них не обойдешься. К тому же Пашалич тоже довольно долго не играл, и ему требовалось время для того, чтобы почувствовать ритм матча.
Повторю: я сегодня увидел меньше негатива, чем вы. Вы можете критиковать футболистов, как хотите, но я с вами не согласен.
- «Спартак» не проигрывает уже 12 матчей подряд. Стоит ли ждать продолжения?
– Да, мы всегда стараемся продлевать беспроигрышные серии как можно дольше. Но это совсем не легко.
Чтобы играть так часто, необходимы отличная физическая форма, настрой, правильный психологический подход к матчам.
Так или иначе, мы стараемся играть сильнейшим составом и в Кубке России, и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.
Я хочу побеждать даже в товарищеских матчах, – сказал Каррера.
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