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    Массимо Каррера: «В перерыве сказал игрокам в лицо все, что думаю»

    Теги Спартак Спартак Нальчик Кубок России Георгий Джикия Куинси Промес Марко Петкович Массимо Каррера Марио Пашалич Педро Роша

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проанализировал победу в матче 1/8 финала Кубка России против нальчикского «Спартака» (5:2).

    - После вылета из розыгрыша практически всех фаворитов именно вашу команду считают главным претендентом на трофей.

    – Нас все еще ждут серьезные соперники. Раз «Крылья» обыграли «Рубин», значит, это сильная команда. И кроме того, матчи не выигрываются до того, как будут сыграны.

    - Довольны ли вы сегодня содержанием игры?

    – Мне понравился второй тайм. А подход футболистов к игре в первой половине не понравился. Когда ты не сконцентрирован на сто процентов, тяжело приходится с любым соперником.

    Я тоже играл в футбол и знаю, как трудно находить для себя мотивацию, когда проводишь матчи так часто. Но если хочешь победить, нужно быть готовым выкладываться во встречах с каждой командой. Вне зависимости от того, какое название она носит.

    - Не екнуло ли у вас сердце, когда упал Джикия?

    – Честно говоря, немного екнуло. Думаю, это не удивительно, учитывая, что почти в каждом матче у нас кто-то получает травму. Слава богу, на этот раз все обошлось.

    - С какой целью вы выпустили Промеса при комфортном счете 3:1? Один из соперников практически сразу «въехал» ему в ноги…

    – Я выпустил его, чтобы он сыграл полчаса и получил игровую практику. С ним ничего не случилось.

    - После сегодняшнего матча у вас нет желания отправить Рошу и Петковича в «Спартак-2» вместо Давыдова?

    – Проблема в том, что, когда играешь редко, трудно набирать темп во время матча.

    Но я тренер, а не журналист и, наверное, поэтому не такой пессимист, как вы. Я не настроен в отношении своих футболистов столь негативно.

    - Зато в перерыве вы, похоже, поговорили с командой серьезно.

    – Да, я сказал все, что думал. Сказал в лицо. Так сказать, передал футболистам свои ощущения от того, что они демонстрировали на поле.

    - Пашалич сегодня совершил много ошибок…

    – Все совершали ошибки. Когда играешь в футбол, без них не обойдешься. К тому же Пашалич тоже довольно долго не играл, и ему требовалось время для того, чтобы почувствовать ритм матча.

    Повторю: я сегодня увидел меньше негатива, чем вы. Вы можете критиковать футболистов, как хотите, но я с вами не согласен.

    - «Спартак» не проигрывает уже 12 матчей подряд. Стоит ли ждать продолжения?

    – Да, мы всегда стараемся продлевать беспроигрышные серии как можно дольше. Но это совсем не легко.

    Чтобы играть так часто, необходимы отличная физическая форма, настрой, правильный психологический подход к матчам.

    Так или иначе, мы стараемся играть сильнейшим составом и в Кубке России, и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

    Я хочу побеждать даже в товарищеских матчах, – сказал Каррера.

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