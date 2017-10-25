«Рубин» – «Крылья Советов». За 4 часа до начала матча было продано 450 билетов
Матч 1/8 финала Кубка России между «Рубином» и «Крыльями Советов» не пользуется популярностью у болельщиков в Казани.
За четыре часа до игры было продано всего 450 билетов. Владельцы абонементов смогут попасть на игру бесплатно.
На последнем матче «Рубина», который прошел в субботу против «Динамо» (0:0), собралось 5 878 зрителей. Вместимость «Казань-Арены» составляет 45 379 мест.
Матч «Рубин» – «Крылья Советов» начнется в 19.00 по московскому времени.
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