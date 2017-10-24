Александр Егоров: «Поддерживаю решение Вилкова не назначить пенальти в ворота ЦСКА»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные эпизоды матча 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» (0:0) и работу арбитра Михаила Вилкова.

«На 51-й минуте возникла та ситуация, когда движение рукой Фернандеса по всем клипам УЕФА должно трактоваться как пенальти. Примерно за такой же момент Турбин не назначил пенальти, и ему снизили оценку. Но я сам неоднократно судил матчи «Зенита» с ЦСКА, знаю этот градус. Поэтому полностью поддерживаю решение арбитра в этой встрече.

Это игра с особым статусом, и здесь нужно судить не только по правилам, но и по понятиям. В этой игре пенальти не смотрелся. Игра могла бы закончиться на 50-й минуте, поскольку некому было бы играть. Но судья выбрал правильную тактику, чтобы ребята продолжали играть в футбол.

На 75-й минуте мяч попал в руку Березуцкому. Рука была высоко, но мяч отлетает от ноги. По мне, это также не пенальти, а продолжение игры.

Армейцы, как я понял, изначально выбрали устрашающую тактику, чтобы задавить и соперника, и судью. Но для такой игры это нормально.

Вилков может занести себе такую игру в актив, и это один из лучших матчей в его карьере. Он был просто лучшим на поле. Миша избрал правильную тактику, и меня не удивило, что он провел игру на столь высоком уровне. Когда есть возможность сохранить футболистов на поле, все судьи стараются это делать, но если черту переходят, то приходится уже удалять», – сказал Егоров в эфире программы «Свисток».

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