Андре Виллаш-Боаш: «Ситуация с изменением лимита перед чемпионатом России стала шоком»

Главный тренер «Шанхай Теллэйс» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о своей работе в .

– Ведь как только мы стали чемпионами в 2015 году, я сразу же начал уговаривать сильных иностранцев присоединиться к нам, чтобы сделать команду сильной не только для премьер-лиги, но и для Лиги чемпионов. Но на выходе нам пришлось серьезно корректировать наши планы. В январе «Зенит» немного исправил ситуацию, купив Кокорина и Жиркова. Но было уже слишком поздно.

Мы планировали сделать так, что в чемпионате у нас будет играть одна команда, а в Лиге чемпионов – другая. Но если ты принимаешь решения, которые все кардинально меняют, ты должен дать клубам время на подготовку. Хотя бы один год.

– То есть информация о Фалькао и Моутинью – это не просто слухи?

– Это правда. Не факт, конечно, что контракты в итоге были бы подписаны, но я общался с этими игроками и они оба выразили большое желание перейти в «Зенит».

– Для вас эта ситуация стала шоком?

– Да, это был шок, потому что я не видел никаких причин для подобного решения. Понятное дело, что люди действовали в интересах развития футбола. Но если ты гнешь свою линию, гни ее до конца – пять лет, шесть лет, семь лет. Не надо сегодня тестировать одно, а завтра другое. Кажется, я целый год только о лимите и говорил. Я не ищу оправданий, но такова реальность.

– Но лимит стал проблемой для всех клубов.

– Для «Зенита» он стал большой проблемой, так как у нас было много иностранцев. Мы готовились играть по правилам, которые приняли все клубы, руководство лиги и федерации еще в ноябре. Но нельзя же играть Суперкубок по ноябрьским правилам, а на следующий день все менять! В этом нет смысла.

– Смысл в том, что в России пройдет чемпионат мира. И российским футболистам надо получать игровую практику.

– Не знаю. Вообще, я не тот человек, который должен решать проблемы российского футбола. И не таким образом нужно решать. Надо думать о развитии юношеского футбола. Это проблема не только России. Сейчас дети все реже гоняют мяч на улицах. Родители сейчас не очень хотят отпускать своих детей на три или четыре часа, чтобы те поиграли в футбол и провели время со своими друзьями. И получается, что дети все реже играют в футбол. Так интерес к футболу и падает.

– Одна из лучших цитат о российском футболе – ваша цитата о «чемпионате Мутко». Вы жалеете о том, что сказали? Или это были правильные слова, произнесенные в нужное время?

– Послушайте, я даже не в курсе, было ли это решение Мутко. Думаю, это все идет от власти. Сомневаюсь, что такое решение может принимать один человек, ни с кем не проконсультировавшись. Но реальность была такова, что Мутко руководил российским футболом в тот момент. Мы с ним, конечно, жали друг другу руки, но открыто поговорить по вопросу лимита нам не довелось, – сказал Виллаш-Боаш.

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