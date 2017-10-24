Флорентино Перес: «Мысль о покупке Кейна не ушла из моей головы, но «Тоттенхэм» попросит за него 250 млн евро»
Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о возможном приобретении форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
«Эта мысль по-прежнему не ушла из моей головы. Он великолепный игрок. К тому же, он еще молод. У него впереди еще много лет для прогресса.
Но мы довольны Бензема и всей командой. Я не спрашивал президента «Тоттенхэма» о цене, потому что он бы сказал мне, что Кейн стоит 250 миллионов евро», – заявил Перес в эфире Cadena COPE.
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