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    Марадона – Кейну: «Не нужно всегда бить в ближний угол. Бей иногда в дальний»

    Теги премьер-лига Англия Диего Марадона Тоттенхэм Харри Кейн

    Знаменитый футболист Диего Марадона во время встречи с форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейном посоветовал тому разнообразнее действовать в завершающей стадии атак.

    «У Почеттино есть настоящие опоры в команде: Льорис все ловит, а Кейн все забивает.

    Харри, не нужно всегда бить в ближний угол. Бей иногда в дальний. Знаешь почему? Вратари постоянно наблюдают за тобой по телевизору. Так что в следующий раз бей в дальний угол», – сказал Марадона.

    Пеле: «Марадона – великий, но нельзя сказать, что он хорошо играл головой и бил с обеих ног»

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