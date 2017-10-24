Марадона – Кейну: «Не нужно всегда бить в ближний угол. Бей иногда в дальний»

Знаменитый футболист Диего Марадона во время встречи с форвардом Харри Кейном посоветовал тому разнообразнее действовать в завершающей стадии атак.

«У Почеттино есть настоящие опоры в команде: Льорис все ловит, а Кейн все забивает.

Харри, не нужно всегда бить в ближний угол. Бей иногда в дальний. Знаешь почему? Вратари постоянно наблюдают за тобой по телевизору. Так что в следующий раз бей в дальний угол», – сказал Марадона.

Пеле: «Марадона – великий, но нельзя сказать, что он хорошо играл головой и бил с обеих ног»

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