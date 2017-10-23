Бонуччи будет дисквалифицирован на 2 матча и пропустит игру с «Ювентусом»

Капитан Леонардо Бонуччи, удаленный с поля в матче чемпионата Италии против «Дженоа» (0:0), будет дисквалифицирован на 2 игры.

Такое наказание в отношении игрока будет вынесено за то, что он ударил локтем по лицу защитника генуэзцев Алеандро Рози.

Таким образом, Бонуччи пропустит ближайшие матчи серии А с «Кьево» и со своим бывшим клубом , которые состоятся 25 и 28 октября соответственно.

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