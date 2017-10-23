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    Бонуччи будет дисквалифицирован на 2 матча и пропустит игру с «Ювентусом»

    Теги Милан Кьево Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия дисквалификации

    Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи, удаленный с поля в матче чемпионата Италии против «Дженоа» (0:0), будет дисквалифицирован на 2 игры.

    Такое наказание в отношении игрока будет вынесено за то, что он ударил локтем по лицу защитника генуэзцев Алеандро Рози.

    Таким образом, Бонуччи пропустит ближайшие матчи серии А с «Кьево» и со своим бывшим клубом «Ювентусом», которые состоятся 25 и 28 октября соответственно.

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