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    Матч ЦСКА – «Зенит» посетили 26 137 зрителей

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики стадион ЦСКА

    В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

    Посмотреть игру на стадион армейцев пришли 26 137 зрителей. Всего арена способна вместить 30 тысяч болельщиков.

    Это самый посещаемый домашний матч ЦСКА в сезоне. На игре со «Спартаком» в августе присутствовало 24 тысячи зрителей.

    Очень горячий матч ЦСКА и «Зенита»

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