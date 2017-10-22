Матч ЦСКА – «Зенит» посетили 26 137 зрителей

В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

Посмотреть игру на стадион армейцев пришли 26 137 зрителей. Всего арена способна вместить 30 тысяч болельщиков.

Это самый посещаемый домашний матч ЦСКА в сезоне. На игре со «Спартаком» в августе присутствовало 24 тысячи зрителей.

Очень горячий матч ЦСКА и «Зенита»

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